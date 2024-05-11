город Кимры, город Кимры, город Кимры, Тверская область (на 2019) — Familio

Кимры

город Кимры, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1870 г. По жалобе крестьян Тверской губернии Корчевского уезда Кимрской волости села Кимры Дмитрия и Василия Рябиковых на взыск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 493, 502. Издание доступно онлайн на сайте Прези Показать все
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
6711Кимра, с. каз.при р. Волге и рч. Кимерке.40станов. кварт.66513711640Церквей православных 2. Молельня 1. Училище. Богадельня. Аптека. Ярмарок 2. Еженедельные базары. Заводов 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Кимрская волость
387. Кимры, село бывшее владельческое, при реках Волге и Кимерке, дворов 839, жителей 3242, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 3 церкви православные, часов Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Корчевской уезд, Кимрская волость
село Кимры
Тверская губерния, Корчевской уезд
село Кимры

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Кимрская волость
14Кимры612

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10264Кимрыгород обл.подч.56°53'37°21'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, город Кимры
28726000001г Кимрыгород
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