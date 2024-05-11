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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1870 г. По жалобе крестьян Тверской губернии Корчевского уезда Кимрской волости села Кимры Дмитрия и Василия Рябиковых на взыск Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 1. Костромская и Тверская губернии. Стр. 493, 502. Издание доступно онлайн на сайте Прези Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6711Кимра, с. каз.при р. Волге и рч. Кимерке.40станов. кварт.66513711640Церквей православных 2. Молельня 1. Училище. Богадельня. Аптека. Ярмарок 2. Еженедельные базары. Заводов 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
387. Кимры, село бывшее владельческое, при реках Волге и Кимерке, дворов 839, жителей 3242, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 3 церкви православные, часов Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кимры
село Кимры
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
14Кимры6121¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10264Кимрыгород обл.подч.56°53'37°21'O-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28726000001г Кимрыгород