Тремасова (Сюлаева) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Сюлаева) Ольга Максимовна

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Место рождения

Ульяновская область Николаевка

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Сюлаев Максим Миронович

Мать: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Тремасов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тремасов Николай Филиппович

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Николай Филиппович

Смерть
05.11.2005
г. Туркменабат
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