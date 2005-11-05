Тремасова (Сюлаева) Ольга Максимовна
Место рожденияУльяновская область Николаевка
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Сюлаев Максим Миронович
Мать: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Тремасов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тремасов Николай Филиппович
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2005
г. Туркменабат