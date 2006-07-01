Тимофеева (Сюлаева) Анна
Место рожденияУльяновская область Николаевка
Дата рождения26.07.1929
Дата смерти?.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1929
Отец: Сюлаев Максим Миронович
Мать: Сюлаева Мария Антоновна
Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
10.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2006
г. Самара