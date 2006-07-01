Тимофеева (Сюлаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Сюлаева) Анна

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Место рождения

Ульяновская область Николаевка

Дата рождения

26.07.1929

Дата смерти

?.07.2006

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1929

Отец: Сюлаев Максим Миронович

Мать: Сюлаева Мария Антоновна

Ульяновская область Николаевка
Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2006
г. Самара
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