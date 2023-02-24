Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891
Бракосочетание
18.10.1910
Жена: Елена Андреевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
09.09.1914
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно