Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1891

Отец: Сюлаев- Сорокин Спиридон Васильевич

Мать: Агафья Васильвна

Бракосочетание
18.10.1910

Жена: Елена Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
09.09.1914

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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