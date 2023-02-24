(Дорогова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1890
Отец: Дорогов Андрей Федорович
Мать: Марфа Алексеевна
Бракосочетание
18.10.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Рождение ребёнка
09.09.1914
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович
Смерть
Неизвестно