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(Дорогова) Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1890

Отец: Дорогов Андрей Федорович

Мать: Марфа Алексеевна

Бракосочетание
18.10.1910

Муж: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Рождение ребёнка
09.09.1914

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Семен Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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