Дорогов Матвей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1888
Отец: Дорогов Лаврентий Матвеевич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
27.?.1906
Жена: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
04.01.1907
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
06.11.1911
Сын: Дорогов Св-Во 21.09.1949 Максим Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Дорогов Св Во 17.03.1930 И 21.09.1949 Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
08.06.1917
Дочь: Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
25.11.1925
Сын: Дорогов Чарджоу Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Мироновна
Смерть
Неизвестно