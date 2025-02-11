Дорогов Виктор Матвеевич
мужской, родился 1929
умер 2004, Сызрань, Сызрань, Самарская область
ОтецДорогов Св. 13.12.1934 И 21.09.1949 Матвей Уч Пмв Лаврентьевич05.08.1887 г.р.
МатьДорогова (Похоз. Книга 1935Г Журавлева) Васса АгаповнаОколо 1899 г.р.
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Рождение
1929
Отец: Дорогов Св. 13.12.1934 И 21.09.1949 Матвей Уч Пмв Лаврентьевич
Мать: Дорогова (Похоз. Книга 1935Г Журавлева) Васса Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004
Сызрань, Сызрань, Самарская область