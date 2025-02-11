Дорогов Виктор Матвеевич 1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Виктор Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1929

умер 2004, Сызрань, Сызрань, Самарская область

Отец
Дорогов Св. 13.12.1934 И 21.09.1949 Матвей Уч Пмв Лаврентьевич05.08.1887 г.р.
Мать
Дорогова (Похоз. Книга 1935Г Журавлева) Васса АгаповнаОколо 1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Дорогов Св. 13.12.1934 И 21.09.1949 Матвей Уч Пмв Лаврентьевич

Мать: Дорогова (Похоз. Книга 1935Г Журавлева) Васса Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Сызрань, Сызрань, Самарская область

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