Атякшев выд. св-во о бр. Илья Васильев
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Атякшев Василий 1й
Мать: Атякшева Анна Егоровна
Бракосочетание
10.?.1893
Рождение ребёнка
04.10.1894
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1899
Сын: Атякшев Макар Ильич
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1905
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Атякшев (чарджоу) Кузьма Ильич
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1911
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Дойкина Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно