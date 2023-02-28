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Атякшев выд. св-во о бр. Илья Васильев

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Атякшев Василий 1й

Мать: Атякшева Анна Егоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1893

Жена: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1894

Сын: Атякшев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Атякшев Макар Ильич

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1905

Сын: Атякшев Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Атякшев (чарджоу) Кузьма Ильич

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Атякшев (ленинград) Св Во 12.05.1936 Василий Ильич

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Дойкина Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Атякшев Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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