Атякшев Тимофей Ильич
мужской, родился 01.05.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер ?.12.1941
ОтецАтякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев1875 г.р.
МатьАтякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна12.10.1873 г.р.
Дети
(Атякшева (Чарджоу?)) Мария Тимофеевна30.12.1929 г.р.
Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна19.08.1932 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: (Атякшева (Чарджоу?)) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1932
Дочь: Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Атякшев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна
село Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1937
Дочь: Дементьева (Атякшева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна
Смерть
?.12.1941