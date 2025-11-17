Атякшев Тимофей Ильич 01.05.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев Тимофей Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.05.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер ?.12.1941

Отец
Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев1875 г.р.
Мать
Атякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна12.10.1873 г.р.
Дети
(Атякшева (Чарджоу?)) Мария Тимофеевна30.12.1929 г.р.
Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна19.08.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1905

Отец: Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев

Мать: Атякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: (Атякшева (Чарджоу?)) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1932

Дочь: Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Атякшев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна

село Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.02.1937

Дочь: Дементьева (Атякшева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Атякшева Анна Ивановна

Смерть
?.12.1941

Причина смерти: пропал без вести

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