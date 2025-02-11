Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна
женский, родилась 19.08.1932
умерла 18.07.2012
ОтецАтякшев Тимофей Ильич01.05.1905 г.р.
МатьАтякшева Анна Ивановна03.02.1905 г.р.
Супруги
Сюлаев Иван Николаевич1935 г.р.
Дети
Сюлаев Николай16.06.1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932
Отец: Атякшев Тимофей Ильич
Мать: Атякшева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1967
Сын: Сюлаев Николай
Отец ребёнка: Сюлаев Иван Николаевич
Смерть
18.07.2012