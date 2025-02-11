Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна 19.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева (Атякшева) Валентина Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.08.1932

умерла 18.07.2012

Отец
Атякшев Тимофей Ильич01.05.1905 г.р.
Мать
Атякшева Анна Ивановна03.02.1905 г.р.
Супруги
Сюлаев Иван Николаевич1935 г.р.
Дети
Сюлаев Николай16.06.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932

Отец: Атякшев Тимофей Ильич

Мать: Атякшева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.06.1967

Сын: Сюлаев Николай

Отец ребёнка: Сюлаев Иван Николаевич

Смерть
18.07.2012

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