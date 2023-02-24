Сюлаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1967

Отец: Сюлаев Иван Николаевич

Мать: Сюлаева Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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