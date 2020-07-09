Дементьева (Атякшева) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1937
Дата смерти09.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937
Отец: Атякшев Тимофей Ильич
Мать: Атякшева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2020