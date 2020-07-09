Дементьева (Атякшева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Атякшева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1937

Дата смерти

09.07.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1937

Отец: Атякшев Тимофей Ильич

Мать: Атякшева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2020
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