Атякшев (Чарджоу) Получал Справку В Авг. 1931 Кузьма Ильич 01.11.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев (Чарджоу) Получал Справку В Авг. 1931 Кузьма Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.11.1908

умер Неизвестно

Отец
Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев1875 г.р.
Мать
Атякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна12.10.1873 г.р.
Дети
(Атякшева) Евгения Кузминична29.09.1929 г.р.
(Атякшева (Чарджоу)) Зинаида Врач-Акушер КузминичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев

Мать: Атякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Атякшева (Чарджоу)) Зинаида Врач-Акушер Кузминична

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
29.09.1929

Дочь: (Атякшева) Евгения Кузминична

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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