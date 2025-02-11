Атякшев (Чарджоу) Получал Справку В Авг. 1931 Кузьма Ильич
мужской, родился 01.11.1908
умер Неизвестно
ОтецАтякшев Выд. Св-Во О Бр. Чарджоу Илья Васильев1875 г.р.
МатьАтякшев (Дойкина) Прасковья Васильевна12.10.1873 г.р.
Дети
(Атякшева) Евгения Кузминична29.09.1929 г.р.
(Атякшева (Чарджоу)) Зинаида Врач-Акушер КузминичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Атякшева (Чарджоу)) Зинаида Врач-Акушер Кузминична
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1929
Дочь: (Атякшева) Евгения Кузминична
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно