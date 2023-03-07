Атякшев (Ленинград) св во 12.05.1936 Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения01.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911
Развод
Неизвестно
Жена: Атякшева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атякшева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно