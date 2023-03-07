Атякшев (Ленинград) св во 12.05.1936 Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшев (Ленинград) св во 12.05.1936 Василий Ильич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911

Отец: Атякшев Выд. Св-Во О Бр. Илья Васильев

Мать: Атякшев Прасковья Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Жена: Атякшева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атякшева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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