Атякшева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева Наталья

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Муж: Атякшев (ленинград) Св Во 12.05.1936 Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атякшев (ленинград) Св Во 12.05.1936 Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атякшев (ленинград) Св Во 12.05.1936 Василий Ильич

Смерть
Неизвестно
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