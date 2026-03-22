Солдат Сорокин Михаил Алексеевич 05.11.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Солдат Сорокин Михаил Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.11.1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сорокин-Никашкин Алексей Никитин1822 г.р.
Мать
Сорокина Агафья Николаева1820 г.р.
Дети
(Сорокин) Прасковья Михайловна22.10.1866 г.р.
Сорокин Андрей Михайлович в Омском уездеОколо 1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1845

Отец: Сорокин-Никашкин Алексей Никитин

Мать: Сорокина Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Бракосочетание
06.11.1864

Жена: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1866

Дочь: (Сорокин) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Сорокин Андрей Михайлович в Омском уезде

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Сорокин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.01.1885

Дочь: (Сорокина) Домна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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