Солдат Сорокин Михаил Алексеевич
мужской, родился 05.11.1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСорокин-Никашкин Алексей Никитин1822 г.р.
МатьСорокина Агафья Николаева1820 г.р.
Дети
(Сорокин) Прасковья Михайловна22.10.1866 г.р.
Сорокин Андрей Михайлович в Омском уездеОколо 1872 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1845
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
06.11.1864
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1866
Дочь: (Сорокин) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Сорокин Андрей Михайлович в Омском уезде
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1879
Сын: Сорокин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1885
Дочь: (Сорокина) Домна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно