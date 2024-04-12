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Васса Васильевна

Место рождения

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Василий Владимиров

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1864

Муж: Сорокин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.10.1866

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Сорокин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1885

Дочь: Домна Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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