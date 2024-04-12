Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Василий Владимиров
Бракосочетание
06.11.1864
Рождение ребёнка
22.10.1866
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1879
Сын: Сорокин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1885
Дочь: Домна Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно