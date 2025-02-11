Дойкин Игнатий Игнатьев
мужской, родился 05.10.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.10.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
МатьДойкина Марья Николаева1822 г.р.
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Рождение
05.10.1855
Отец: Дойкин Игнатий Захаров
Мать: Дойкина Марья Николаева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.10.1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область