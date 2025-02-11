Дойкин Игнатий Игнатьев 05.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Игнатий Игнатьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.10.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.10.1855, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
Мать
Дойкина Марья Николаева1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1855

Отец: Дойкин Игнатий Захаров

Мать: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.10.1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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