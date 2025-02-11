(Дойкина) Анна Игнатьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дойкина) Анна Игнатьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
Мать
Дойкина Марья Николаева1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дойкин Игнатий Захаров

Мать: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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