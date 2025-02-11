Дойкин Лаврентий Игнатьевич 25.01.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.01.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер После 1937

Отец
Дойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
Мать
Дойкина Марья Николаева1822 г.р.
Супруги
(Бабкина) Римма Ефимовна1863 г.р.
Дети
Дойкин Василий Лаврентьевич25.02.1884 г.р.
(Дойкина) Марина Лаврентьевна18.07.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1865

Отец: Дойкин Игнатий Захаров

Мать: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
26.01.1883

Жена: (Бабкина) Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
25.02.1884

Сын: Дойкин Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
18.07.1887

Дочь: (Дойкина) Марина Лаврентьевна

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: (Дойкина) Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
06.04.1893

Сын: Дойкин Георгий Уч Пмв Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: (Дойкина) Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.04.1899

Дочь: (Дойкина Жива В 1935) Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Дойкин Св. О Р. 1.08.1938 Петр Уч Вов Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Дойкин Григорий Уч. Вов Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
После 1937

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