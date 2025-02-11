Дойкин Лаврентий Игнатьевич
мужской, родился 25.01.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер После 1937
ОтецДойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
МатьДойкина Марья Николаева1822 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Дойкин Игнатий Захаров
Мать: Дойкина Марья Николаева
Жена: (Бабкина) Римма Ефимовна
Сын: Дойкин Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Дочь: (Дойкина) Марина Лаврентьевна
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Дочь: (Дойкина) Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Сын: Дойкин Георгий Уч Пмв Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Дочь: (Дойкина) Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Дочь: (Дойкина Жива В 1935) Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Сын: Дойкин Св. О Р. 1.08.1938 Петр Уч Вов Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна
Сын: Дойкин Григорий Уч. Вов Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Бабкина) Римма Ефимовна