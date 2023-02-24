Дойкин Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
Отец: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Мать: Римма Ефимовна
Рождение ребёнка
03.11.1906
Мать ребёнка: Агриппина Фоминична
Бракосочетание
30.?.1906
Жена: Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
27.11.1909
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
18.09.1911
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Фоминична
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Фоминична
Смерть
Неизвестно