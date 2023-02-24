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Дойкин Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884

Отец: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Мать: Римма Ефимовна

Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Дойкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Агриппина Фоминична

Бракосочетание
30.?.1906

Жена: Агриппина Фоминична

Рождение ребёнка
27.11.1909

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Фоминична

Рождение ребёнка
18.09.1911

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Фоминична

Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Фоминична

Смерть
Неизвестно
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