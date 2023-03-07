(Бабкина) Римма Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабкина) Римма Ефимовна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бабкин Ефим Семенов

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1883

Муж: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.02.1884

Сын: Дойкин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.07.1887

Дочь: Марина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.04.1893

Сын: Дойкин Георгий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1899

Дочь: Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Дойкин Св. О Р. 1.08.1938 Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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