(Бабкина) Римма Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бабкин Ефим Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.?.1883
Рождение ребёнка
25.02.1884
Сын: Дойкин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.07.1887
Дочь: Марина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.04.1893
Сын: Дойкин Георгий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.11.1894
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.04.1899
Дочь: Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Дойкин Св. О Р. 1.08.1938 Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.01.1904
Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно