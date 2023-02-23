Аксинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1805

Муж: Макар Романович

Канадей
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никонор Макарович

Отец ребёнка: Макар Романович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дорогов Семен Макарович

Отец ребёнка: Макар Романович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Макар Романович

Смерть
Неизвестно
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