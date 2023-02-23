Аксинья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1805
Муж: Макар Романович
Канадей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никонор Макарович
Отец ребёнка: Макар Романович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Макар Романович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Макар Романович
Смерть
Неизвестно