(Батырова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батырова) Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Батыров Кузьма Иванович

Мать: Авдотья Маркеловна

Бракосочетание
13.?.1877

Муж: Тремасов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1878

Дочь: Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1882

Сын: Тремасов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
26.12.1883

Сын: Тремасов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович

Смерть
Неизвестно
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