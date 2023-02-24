(Батырова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Батыров Кузьма Иванович
Мать: Авдотья Маркеловна
Бракосочетание
13.?.1877
Рождение ребёнка
02.11.1878
Дочь: Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
05.06.1882
Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1883
Отец ребёнка: Тремасов Иосиф Федорович
Смерть
Неизвестно