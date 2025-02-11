Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин
мужской, родился 12.09.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.03.1894, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать1Я Ж. Авдотья АлексеевнаНеизвестно г.р.
ОтецБатыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Супруги
Батырова Прасковья Петровна1855 г.р.
Дети
(Батырова) Евлампия Никитична08.10.1874 г.р.
(Батырова) Ефросинья Никитична1876 г.р.Показать еще 4
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Рождение
12.09.1834
Отец: Батыров Кузьма Иванович
Мать: 1Я Ж. Авдотья Алексеевна
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Военная служба
1855
Призыв на военную службу
1855
Место жительства
1855
Место жительства
1858
Бракосочетание
08.01.1873
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: (Батырова) Евлампия Никитична
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Батырова) Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
27.01.1879
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1883
Дочь: (Батырова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1887
Сын: Батыров Алексей Никитович
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Батыров (В Сибири Давно) Кузьма Никитович
Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна
Смерть
16.03.1894