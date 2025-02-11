Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин 12.09.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.09.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.03.1894, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
1Я Ж. Авдотья АлексеевнаНеизвестно г.р.
Отец
Батыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Супруги
Батырова Прасковья Петровна1855 г.р.
Дети
(Батырова) Евлампия Никитична08.10.1874 г.р.
(Батырова) Ефросинья Никитична1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1834

Отец: Батыров Кузьма Иванович

Мать: 1Я Ж. Авдотья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Военная служба
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1855
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Бракосочетание
08.01.1873

Жена: Батырова Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: (Батырова) Евлампия Никитична

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Батырова) Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Батыров Игнатий Никитич

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1883

Дочь: (Батырова) Анна Никитична

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1887

Сын: Батыров Алексей Никитович

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Батыров (В Сибири Давно) Кузьма Никитович

Мать ребёнка: Батырова Прасковья Петровна

Смерть
16.03.1894
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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