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Прасковья Петровна

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1873

Муж: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Евлампия Никитична

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ефросиния Никитична

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Батыров Игнатий Никитич

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
25.01.1883

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
08.03.1887

Сын: Батыров Алексей Никитович

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Батыров (в Сибири Давно) Кузьма Никитович

Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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