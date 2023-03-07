Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1873
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Евлампия Никитична
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ефросиния Никитична
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
27.01.1879
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
25.01.1883
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
08.03.1887
Сын: Батыров Алексей Никитович
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Батыров (в Сибири Давно) Кузьма Никитович
Отец ребёнка: Батыров Никита Кузьмин
Смерть
Неизвестно