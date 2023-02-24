(Батырова) Евлампия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батырова) Евлампия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874

Отец: Батыров Никита Кузьмин

Мать: Прасковья Петровна

Бракосочетание
12.?.1897

Муж: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Анастасия Алипиевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
17.05.1904

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Наумов - Жит/д/ков Ефим Амплеевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Мария Амплеевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович

Смерть
Неизвестно
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