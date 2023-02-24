(Батырова) Евлампия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874
Отец: Батыров Никита Кузьмин
Мать: Прасковья Петровна
Бракосочетание
12.?.1897
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: Анастасия Алипиевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
17.05.1904
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Наумов - Жит/д/ков Ефим Амплеевич
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Мария Амплеевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Алексей Никонорович
Смерть
Неизвестно