Наумов-Жит/Д/Ков Алексей Алексей/ Алипий/ Амплей Никонорович 14.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов-Жит/Д/Ков Алексей Алексей/ Алипий/ Амплей Никонорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.08.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.09.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович30.07.1855 г.р.
Мать
Наумова Вера ВасильевнаДо 1860 г.р.
Супруги
(Батырова) Евлампия Никитична08.10.1874 г.р.
Дети
(Наумова-Жит/Д/Кова) Анастасия Алипиевна15.12.1900 г.р.
(Наумова-Жит/Д/Кова) Елена Алексеевна17.05.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878

Отец: Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович

Мать: Наумова Вера Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.01.1897

Жена: (Батырова) Евлампия Никитична

Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Анастасия Алипиевна

Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична

Рождение ребёнка
17.05.1904

Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Ефим Амплеевич

Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Мария Амплеевна

Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична

Смерть
19.09.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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