Наумов-Жит/Д/Ков Алексей Алексей/ Алипий/ Амплей Никонорович
мужской, родился 14.08.1878, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.09.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНаумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович30.07.1855 г.р.
МатьНаумова Вера ВасильевнаДо 1860 г.р.
Супруги
(Батырова) Евлампия Никитична08.10.1874 г.р.
Дети
(Наумова-Жит/Д/Кова) Анастасия Алипиевна15.12.1900 г.р.
(Наумова-Жит/Д/Кова) Елена Алексеевна17.05.1904 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1878
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Анастасия Алипиевна
Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична
Рождение ребёнка
17.05.1904
Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Ефим Амплеевич
Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Мария Амплеевна
Мать ребёнка: (Батырова) Евлампия Никитична
Смерть
19.09.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область