1Я Ж. Авдотья Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

1Я Ж. Авдотья Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Около 1835

Супруги
Батыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Дети
Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин12.09.1834 г.р.
Лукерья Кузьминична17.05.1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1834

Сын: Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.05.1835

Дочь: Лукерья Кузьминична

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Смерть
Около 1835

Мы используем куки для улучшения работы сайта.