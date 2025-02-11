1Я Ж. Авдотья Алексеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Около 1835
Супруги
Батыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Дети
Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин12.09.1834 г.р.
Лукерья Кузьминична17.05.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1834
Сын: Батыров Никита Отставной Солдат Кузьмин
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1835
Дочь: Лукерья Кузьминична
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Смерть
Около 1835