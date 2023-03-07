(Наумова) Агафья Александровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
11.01.1880
Сын: Сорокин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
11.08.1884
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
01.02.1887
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
28.06.1889
Дочь: Дойкина Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
13.04.1892
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
05.07.1894
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Рождение ребёнка
14.01.1897
Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно