(Наумова) Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Агафья Александровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Наумов Александр Андреев

Мать: Наумова Степанида Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1880

Сын: Сорокин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Сорокин Семен Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
28.06.1889

Дочь: Дойкина Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
13.04.1892

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
05.07.1894

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Сорокин Павел Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Константинов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Петр Константинов

Смерть
Неизвестно
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