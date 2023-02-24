Сорокин Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1880
Отец: Сорокин Петр Константинов
Мать: Агафья Александровна
Бракосочетание
14.?.1899
Рождение ребёнка
05.12.1901
Сын: Сорокин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Вирясова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Старкина Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
11.07.1909
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
18.11.1911
Дочь: Сюлаева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Денисова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
03.01.1916
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна
Смерть
Неизвестно