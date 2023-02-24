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Сорокин Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1880

Отец: Сорокин Петр Константинов

Мать: Агафья Александровна

Бракосочетание
14.?.1899

Жена: Сорокина Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
05.12.1901

Сын: Сорокин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Вирясова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Старкина Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
18.11.1911

Дочь: Сюлаева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Денисова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1916

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина Прасковья Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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