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Сорокин Николай Григорьевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.12.1901

Дата смерти

03.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1901

Отец: Сорокин Григорий Петрович

Мать: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1924

Сын: Сорокин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1927

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1929

Сын: Сорокин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

с.Никитино Барановского р-на Средневолжской области
Рождение ребёнка
18.07.1931

Сын: Сорокин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

с. Никитино Николаевского р-на Средневолжского края
Рождение ребёнка
27.09.1936

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

с.Никитино Барановского р-на Куйбышевского края
Рождение ребёнка
05.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна

с.Никитино Барановского р-наПензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Пелагея Яковлевна

Смерть
03.03.1978
г.Кузнецк Пензенской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кузнецк Пензенской области
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