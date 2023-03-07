Сорокин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1901
Дата смерти03.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1901
Рождение ребёнка
16.02.1924
Сын: Сорокин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
05.08.1927
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
19.03.1929
Сын: Сорокин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
с.Никитино Барановского р-на Средневолжской области
Рождение ребёнка
18.07.1931
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
с. Никитино Николаевского р-на Средневолжского края
Рождение ребёнка
27.09.1936
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
с.Никитино Барановского р-на Куйбышевского края
Рождение ребёнка
05.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Яковлевна
с.Никитино Барановского р-наПензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1978
г.Кузнецк Пензенской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кузнецк Пензенской области