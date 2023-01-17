Сорокина (Сюлаева) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сюлаева) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.09.1900

Дата смерти

01.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900

Отец: Сюлаев Яков Максимов

Мать: Агрипина Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1924

Сын: Сорокин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1927

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1929

Сын: Сорокин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

с.Никитино Барановского р-на Средневолжской области
Рождение ребёнка
18.07.1931

Сын: Сорокин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

с. Никитино Николаевского р-на Средневолжского края
Рождение ребёнка
27.09.1936

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

с.Никитино Барановского р-на Куйбышевского края
Рождение ребёнка
05.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич

с.Никитино Барановского р-наПензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Николай Григорьевич

Смерть
01.04.1982
г.Кузнецк Пензенской области
Похороны
Неизвестно
г.Кузнецк Пензенской области
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