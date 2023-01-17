Сорокина (Сюлаева) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1900
Дата смерти01.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900
Отец: Сюлаев Яков Максимов
Мать: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.02.1924
Сын: Сорокин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
05.08.1927
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1929
Сын: Сорокин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
с.Никитино Барановского р-на Средневолжской области
Рождение ребёнка
18.07.1931
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
с. Никитино Николаевского р-на Средневолжского края
Рождение ребёнка
27.09.1936
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
с.Никитино Барановского р-на Куйбышевского края
Рождение ребёнка
05.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Николай Григорьевич
с.Никитино Барановского р-наПензенской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1982
г.Кузнецк Пензенской области
Похороны
Неизвестно
г.Кузнецк Пензенской области