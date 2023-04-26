(Шестаева) Агрипина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти17.04.1901
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Шестаев Ефим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1892
Муж: Сюлаев Яков Максимов
Рождение ребёнка
03.08.1895
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Сюлаев (в Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Сорокина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.04.1901
Причина смерти: скоропостижно, от паралича