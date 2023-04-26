(Шестаева) Агрипина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестаева) Агрипина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

17.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Шестаев Ефим Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1892

Муж: Сюлаев Яков Максимов

Рождение ребёнка
03.08.1895

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов

Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Сюлаев (в Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Сорокина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Сюлаев Яков Максимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.04.1901
Причина смерти: скоропостижно, от паралича
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