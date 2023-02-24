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Сюлаев Яков Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1871

Дата смерти

Около 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871

Отец: Сюлаев Максим Алексеевич

Мать: Евдокия Кириллова

Бракосочетание
09.?.1892

Жена: Агрипина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.08.1895

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна

Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Сюлаев (в Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Сорокина Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1901
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