Сюлаев Яков Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1871
Дата смертиОколо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1871
Отец: Сюлаев Максим Алексеевич
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
09.?.1892
Жена: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1895
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Сюлаев (в Неизвестной Отлучке) Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Сорокина Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1901