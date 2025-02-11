Сюлаев Максим Алексеевич 09.08.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Максим Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.08.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.12.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюлаев Алексей Осипов1804 г.р.
Мать
Сюлаева Устинья Кирилловна1805 г.р.
Супруги
Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова1845 г.р.
Дети
Сюлаев Матвей Максимов22.07.1869 г.р.
Сюлаев Яков Максимов18.10.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1847

Отец: Сюлаев Алексей Осипов

Мать: Сюлаева Устинья Кирилловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Бракосочетание
06.11.1867

Жена: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1869

Сын: Сюлаев Матвей Максимов

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.10.1871

Сын: Сюлаев Яков Максимов

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Сюлаев Петр Максимович

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: (Сюлаева) Ефимия Максимовна

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Сюлаев Федор Солдат Максимович

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.01.1883

Дочь: (Сюлаева) Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: (Сюлаева) Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Смерть
24.12.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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