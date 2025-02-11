Сюлаев Максим Алексеевич
мужской, родился 09.08.1847, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.12.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюлаев Алексей Осипов1804 г.р.
МатьСюлаева Устинья Кирилловна1805 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сюлаев Алексей Осипов
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Сын: Сюлаев Яков Максимов
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Дочь: (Сюлаева) Ефимия Максимовна
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Сын: Сюлаев Федор Солдат Максимович
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Дочь: (Сюлаева) Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Дочь: (Сюлаева) Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова