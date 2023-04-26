Сюлаев Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1880
Отец: Сюлаев Максим Алексеевич
Мать: Евдокия Кириллова
Бракосочетание
17.?.1900
Жена: Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
09.06.1905
Сын: Сюлаев Чарджоу Петр Федорович
Мать ребёнка: Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
26.05.1907
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
11.07.1909
Мать ребёнка: Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
02.06.1914
Мать ребёнка: Анастасия Зотовна
Смерть
Неизвестно