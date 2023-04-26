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Сюлаев Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1880

Отец: Сюлаев Максим Алексеевич

Мать: Евдокия Кириллова

Бракосочетание
17.?.1900

Жена: Анастасия Зотовна

Рождение ребёнка
09.06.1905

Сын: Сюлаев Чарджоу Петр Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Зотовна

Рождение ребёнка
26.05.1907

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Зотовна

Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Сюлаев Степан Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Зотовна

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Анастасия Зотовна

Рождение ребёнка
02.06.1914

Сын: Сюлаев Федор Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Зотовна

Смерть
Неизвестно
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