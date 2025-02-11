Сюлаев Св Во 30.12.1936 На Урале С 1933, В Азии С 1936 Степан Федорович 11.07.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Св Во 30.12.1936 На Урале С 1933, В Азии С 1936 Степан Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.07.1909

умер Неизвестно

Отец
Сюлаев Федор Солдат Максимович11.02.1880 г.р.
Мать
Сюлаева (Лешина) Анастасия ЗотовнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Сюлаева На Урале С 1933, В Азии С 1936 Лукерия Федоровна1911 г.р.
Дети
(Сюлаева В Азии С 1936) Валентина Степановна1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1909

Отец: Сюлаев Федор Солдат Максимович

Мать: Сюлаева (Лешина) Анастасия Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева На Урале С 1933, В Азии С 1936 Лукерия Федоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сюлаева В Азии С 1936) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сюлаева На Урале С 1933, В Азии С 1936 Лукерия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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