Сюлаев Св Во 30.12.1936 На Урале С 1933, В Азии С 1936 Степан Федорович
мужской, родился 11.07.1909
умер Неизвестно
ОтецСюлаев Федор Солдат Максимович11.02.1880 г.р.
МатьСюлаева (Лешина) Анастасия ЗотовнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сюлаева В Азии С 1936) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сюлаева На Урале С 1933, В Азии С 1936 Лукерия Федоровна
Смерть
Неизвестно