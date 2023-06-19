Сорокина (Дубаева) Прасковья Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.?.1899
Рождение ребёнка
05.12.1901
Сын: Сорокин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Вирясова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Старкина Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
11.07.1909
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1911
Дочь: Сюлаева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Денисова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1916
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно