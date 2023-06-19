Сорокина (Дубаева) Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Дубаева) Прасковья Анисимовна

Место рождения

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1899

Муж: Сорокин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1901

Сын: Сорокин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Вирясова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Старкина Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1909

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1911

Дочь: Сюлаева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Денисова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1916

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно