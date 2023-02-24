Вирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1904
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Батина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно