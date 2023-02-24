Вирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1904

Отец: Сорокин Григорий Петрович

Мать: Сорокина Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Батина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вирясов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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