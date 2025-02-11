Батина (Вирясова) Мария Ивановна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Батина (Вирясова) Мария Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1928

умерла Неизвестно, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Вирясов Иван ИльичНеизвестно г.р.
Мать
Вирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна05.08.1904 г.р.
Дети
Батин Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
Батин Алексей ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Вирясов Иван Ильич

Мать: Вирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий

Смерть
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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