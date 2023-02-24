Батина (Вирясова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батина (Вирясова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Вирясов Иван Ильич

Мать: Вирясова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий

Смерть
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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