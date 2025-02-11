Батина (Вирясова) Мария Ивановна
женский, родилась 1928
умерла Неизвестно, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецВирясов Иван ИльичНеизвестно г.р.
МатьВирясова (Сорокина) Наталья Григорьевна05.08.1904 г.р.
Дети
Батин Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
Батин Алексей ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Батин (Жили В Жигулевске) Василий
Смерть
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область