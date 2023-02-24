Батина (Вирясова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Вирясов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Батин (жили В Жигулевске) Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно