Денисова (Сорокина св во 1934 и 25.03.1949) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Сорокина св во 1934 и 25.03.1949) Анна Григорьевна

Денисова (Сорокина св во 1934 и 25.03.1949) Анна Григорьевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1914

Отец: Сорокин Григорий Петрович

Мать: Сорокина Прасковья Анисимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Александр Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Мария Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Петр Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Александр

Смерть
Неизвестно
с.Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Евлашево
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