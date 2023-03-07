Денисова (Сорокина св во 1934 и 25.03.1949) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Мария Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Петр Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Александр
Смерть
Неизвестно
с.Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Евлашево