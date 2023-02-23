Денисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Мария Александровна
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Петр Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Евлашево