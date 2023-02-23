Денисов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Александр

Денисов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Александр Александрович

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Мария Александровна

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Петр Александрович

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Денисова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
с.Евлашево Кузнецкого р-на Пензенской обл.
Похороны
Неизвестно
с.Евлашево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close