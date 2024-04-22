рабочий посёлок Евлашево, рабочий посёлок Евлашево, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Евлашево

Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1306Евлашево (Архангельский Труев), с. вл.при рч. Труеве.1239181594601Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Евлашево. Д. Николаевка и Грязевка3Ник. Ник. Анненков51219123
С. Евлашево20Ник. Алекс. Зиновьев19963

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Ульяновская волость
703. Евлашево (Архангельское, Труевка), село бывшее владельческое, при речке Труеве, дворов 232, жителей 1328, церковь православная, часовня, верев. звд.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Евлашевская волость
село Евлашево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Кузнецкий район
47591Евлашевораб.посёлок53°07'46°51'N-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Кузнецкий муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Евлашево
56640158051рп Евлашеворабочий поселок
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