- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1306Евлашево (Архангельский Труев), с. вл.при рч. Труеве.1239181594601Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Евлашево. Д. Николаевка и Грязевка3Ник. Ник. Анненков51219123
С. Евлашево20Ник. Алекс. Зиновьев199—63
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
703. Евлашево (Архангельское, Труевка), село бывшее владельческое, при речке Труеве, дворов 232, жителей 1328, церковь православная, часовня, верев. звд.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Евлашево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47591Евлашевораб.посёлок53°07'46°51'N-38-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56640158051рп Евлашеворабочий поселок