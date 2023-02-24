Дойкина (Сорокина (выд. 29.06.35.)) Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Сорокина (выд. 29.06.35.)) Евфимия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1889

Отец: Сорокин Петр Константинов

Мать: Агафья Александровна

Бракосочетание
21.?.1907

Муж: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Дойкин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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