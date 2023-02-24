Дойкина (Сорокина (выд. 29.06.35.)) Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1889
Отец: Сорокин Петр Константинов
Мать: Агафья Александровна
Бракосочетание
21.?.1907
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1910
Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Дойкин Св Во 3.01.1934 Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно