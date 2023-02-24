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(Сорокина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1892

Отец: Сорокин Петр Константинов

Мать: Агафья Александровна

Бракосочетание
24.01.1911

Муж: Кипкаев (в Сибири С 1918) Петр Архипович

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Кипкаев Павел Петрович

Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1918) Петр Архипович

Рождение ребёнка
06.03.1917

Сын: Кипкаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1918) Петр Архипович

Смерть
Неизвестно
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