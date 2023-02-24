(Сорокина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1892
Отец: Сорокин Петр Константинов
Мать: Агафья Александровна
Бракосочетание
24.01.1911
Рождение ребёнка
29.05.1912
Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1918) Петр Архипович
Рождение ребёнка
06.03.1917
Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1918) Петр Архипович
Смерть
Неизвестно