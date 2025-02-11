Сорокин Павел Петрович
мужской, родился 14.01.1897, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер С 1928 по 1936
ОтецСорокин Петр Константинов1857 г.р.
МатьСорокина (Наумова) Агафья Александровна1857 г.р.
Супруги
Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна11.11.1895 г.р.
Дети
Г. Сызрань? Евдокия Павловна1918 г.р.
Г. Сызрань? Анна Павловна1920 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Г. Сызрань? Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Г. Сызрань? Анна Павловна
Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сорокин Глухонемой Иван Павлович
Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сорокина) Раиса Павловна
Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна
Смерть
С 1928 по 1936