Сорокин Павел Петрович 14.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Павел Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.01.1897, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер С 1928 по 1936

Отец
Сорокин Петр Константинов1857 г.р.
Мать
Сорокина (Наумова) Агафья Александровна1857 г.р.
Супруги
Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна11.11.1895 г.р.
Дети
Г. Сызрань? Евдокия Павловна1918 г.р.
Г. Сызрань? Анна Павловна1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1897

Отец: Сорокин Петр Константинов

Мать: Сорокина (Наумова) Агафья Александровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Бракосочетание
03.02.1916

Жена: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Г. Сызрань? Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Г. Сызрань? Анна Павловна

Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Глухонемой Иван Павлович

Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сорокина) Раиса Павловна

Мать ребёнка: Сорокина (Тюрина Св. О Бр. 11.11.1939.) Степанида Николаевна

Смерть
С 1928 по 1936

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