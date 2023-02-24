(Сорокина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884
Отец: Сорокин Петр Константинов
Мать: Агафья Александровна
Бракосочетание
26.?.1903
Рождение ребёнка
09.09.1904
Рождение ребёнка
18.01.1906
Рождение ребёнка
20.07.1908
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович
Рождение ребёнка
20.12.1913
Рождение ребёнка
04.10.1919
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович
Смерть
Неизвестно