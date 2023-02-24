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(Сорокина) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884

Отец: Сорокин Петр Константинов

Мать: Агафья Александровна

Бракосочетание
26.?.1903

Муж: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
09.09.1904

Сын: Емельянов- Андреев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
18.01.1906

Сын: Наумов- Емельянов- Теляев Максим Степанович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Андреев Св Во 10.02.1935 И 25.05.1983 Василий Степанович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Андреев- Наумов Св Во 9.07.1935 Петр Степанович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Рождение ребёнка
04.10.1919

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Наумов- Андреев Д. Комаровка Степан Трофимович

Смерть
Неизвестно
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