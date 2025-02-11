Андреев/ Наумов Ст. Ключики Св Во 10.02.1935 И 25.05.1983 Василий Степанович
мужской, родился 20.07.1908
умер 1986
ОтецНаумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович21.12.1884 г.р.
МатьНаумова (Сорокина) Наталья Петровна11.08.1884 г.р.
Супруги
Наумова (Припадочная) ТатьянаОколо 1908 г.р.
Дети
Андреев Владимир Васильевич22.04.1941 г.р.
Александр Умер В 9 ЛетДо 1941 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1941
Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1941
Сын: Андреев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна
Смерть
1986