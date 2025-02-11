Андреев/ Наумов Ст. Ключики Св Во 10.02.1935 И 25.05.1983 Василий Степанович 20.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Андреев/ Наумов Ст. Ключики Св Во 10.02.1935 И 25.05.1983 Василий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.07.1908

умер 1986

Отец
Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович21.12.1884 г.р.
Мать
Наумова (Сорокина) Наталья Петровна11.08.1884 г.р.
Супруги
Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна1914 г.р.
Наумова (Припадочная) ТатьянаОколо 1908 г.р.
Дети
Андреев Владимир Васильевич22.04.1941 г.р.
Александр Умер В 9 ЛетДо 1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1908

Отец: Наумов-Андреев Д. Комаровка Степан Уч Пмв Трофимович

Мать: Наумова (Сорокина) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Припадочная) Татьяна

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Александр Умер В 9 Лет

Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1941

Сын: Андреев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Андреев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1950

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Мать ребёнка: Андреева (Комаровка, Ключики) (Корчагина) Полина Полина/ Пелагея Васильевна

Смерть
1986

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