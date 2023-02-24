Наумов- Андреев д. Комаровка Степан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884
Бракосочетание
26.?.1903
Жена: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1904
Сын: Емельянов- Андреев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1906
Сын: Наумов- Емельянов- Теляев Максим Степанович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Андреев Св Во 10.02.1935 И 25.05.1983 Василий Степанович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Андреев- Наумов Св Во 9.07.1935 Петр Степанович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1919
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно